Camioneta se estrella contra muro en la carretera a Ríoverde
Una camioneta Town & Country terminó impactada en la colonia 21 de Marzo; solo se reportaron daños materiales
Un aparatoso choque contra el muro de contención se registró este mediodía en la carretera a Ríoverde, con dirección a Periférico Oriente, a la altura de la calle Samarripa, en la colonia 21 de Marzo.
El incidente fue reportado poco antes de las 12:00 horas, cuando la conductora de una camioneta Chrysler Town & Country gris frenó de manera repentina y perdió el control de la unidad. Esto provocó que girara hacia la izquierda e impactara contra los muros de concreto que dividen los carriles.
Pese al golpe, únicamente se reportaron daños materiales.
Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acudieron al lugar y tomaron conocimiento del hecho, además de coordinar las maniobras para agilizar la circulación en la zona.
