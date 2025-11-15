Camioneta se estrella contra muro en la carretera a Ríoverde

Un aparatoso choque contra el muro de contención se registró este mediodía en la carretera a Ríoverde, con dirección a Periférico Oriente, a la altura de la calle Samarripa, en la colonia 21 de Marzo.

El incidente fue reportado poco antes de las 12:00 horas, cuando la conductora de una camioneta Chrysler Town & Country gris frenó de manera repentina y perdió el control de la unidad. Esto provocó que girara hacia la izquierda e impactara contra los muros de concreto que dividen los carriles.

Pese al golpe, únicamente se reportaron daños materiales.

Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad acudieron al lugar y tomaron conocimiento del hecho, además de coordinar las maniobras para agilizar la circulación en la zona.

