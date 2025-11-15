Jetta pierde el control y choca por alcance en la lateral de la 57

Un choque por alcance se registró la mañana de este viernes en la lateral de la carretera 57, a la altura de la avenida Dalias, luego de que el conductor de un Volkswagen Jetta negro se impactara contra una camioneta que circulaba adelante.

El incidente fue reportado minutos antes de las 08:00 horas, lo que generó ligera afectación al tránsito en la zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Ambos conductores resultaron ilesos y llegaron a un acuerdo a través de sus aseguradoras para la reparación de los daños materiales ocasionados por el percance.