Volcadura en la 57 provoca tráfico lento durante la madrugada

Durante la madrugada de este viernes se registró una volcadura en la carretera 57, en el tramo que va del entronque a Villa de Reyes hacia Enramadas, a la altura de la entrada a la comunidad de Texas, con dirección al municipio de Santa María del Río.

Debido al accidente, la circulación se vio afectada y el tránsito avanzó de manera lenta mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad y despejar el carril.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y tomaron conocimiento del hecho, además de coordinar las labores para restablecer la movilidad en la zona.