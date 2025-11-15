logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES AMOR!

Fotogalería

¡ES AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Volcadura en la 57 provoca tráfico lento durante la madrugada

El accidente ocurrió entre Villa de Reyes y Enramadas, a la altura de la comunidad de Texas

Por Redacción

Noviembre 15, 2025 11:59 a.m.
A
Volcadura en la 57 provoca tráfico lento durante la madrugada

Durante la madrugada de este viernes se registró una volcadura en la carretera 57, en el tramo que va del entronque a Villa de Reyes hacia Enramadas, a la altura de la entrada a la comunidad de Texas, con dirección al municipio de Santa María del Río.

Debido al accidente, la circulación se vio afectada y el tránsito avanzó de manera lenta mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad y despejar el carril.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y tomaron conocimiento del hecho, además de coordinar las labores para restablecer la movilidad en la zona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volcadura en la 57 provoca tráfico lento durante la madrugada
Volcadura en la 57 provoca tráfico lento durante la madrugada

Volcadura en la 57 provoca tráfico lento durante la madrugada

SLP

Redacción

El accidente ocurrió entre Villa de Reyes y Enramadas, a la altura de la comunidad de Texas

Jetta pierde el control y choca por alcance en la lateral de la 57
Jetta pierde el control y choca por alcance en la lateral de la 57

Jetta pierde el control y choca por alcance en la lateral de la 57

SLP

Redacción

El percance ocurrió antes de las 8:00 horas en avenida Dalias; ambos conductores resolvieron el incidente mediante sus aseguradoras

Choque múltiple en Salvador Nava provoca solo daños materiales
Choque múltiple en Salvador Nava provoca solo daños materiales

Choque múltiple en Salvador Nava provoca solo daños materiales

SLP

Redacción

El percance ocurrió a la altura de la colonia El Paseo; participaron tres vehículos

Se estampa camioneta en el puente Pedroza
Se estampa camioneta en el puente Pedroza

Se estampa camioneta en el puente Pedroza

SLP

Redacción