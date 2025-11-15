Volcadura en la 57 provoca tráfico lento durante la madrugada
El accidente ocurrió entre Villa de Reyes y Enramadas, a la altura de la comunidad de Texas
Durante la madrugada de este viernes se registró una volcadura en la carretera 57, en el tramo que va del entronque a Villa de Reyes hacia Enramadas, a la altura de la entrada a la comunidad de Texas, con dirección al municipio de Santa María del Río.
Debido al accidente, la circulación se vio afectada y el tránsito avanzó de manera lenta mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad y despejar el carril.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y tomaron conocimiento del hecho, además de coordinar las labores para restablecer la movilidad en la zona.
