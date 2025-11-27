logo pulso
Seguridad

Captan asalto en perfumería de plaza comercial en Salvador Nava

En el local se encontraban dos encargadas del negocio

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 02:51 p.m.
A
Captan asalto en perfumería de plaza comercial en Salvador Nava

Una perfumería ubicada en una plaza comercial entre las avenidas Salvador Nava y Constitución fue escenario de un asalto la tarde de este miércoles, cuando un hombre ingresó al establecimiento simulando ser un cliente y posteriormente amagó a las empleadas con un arma de fuego. 

De acuerdo con la información recabada y un video, en el local se encontraban dos encargadas, cuando el individuo pidió atención como cualquier comprador. Minutos después, sacó una supuesta arma de fuego y las amenazó, exigiendo sus teléfonos celulares y el dinero.

Durante el asalto registrado poco antes de las 19:00 horas, una de las trabajadoras intentó impedir la salida del agresor cerrando la puerta del establecimiento. Al darse cuenta, el hombre volvió a apuntarle con el arma y le ordenó abrirla. La empleada obedeció, pero inmediatamente después lo siguió para intentar detenerlo utilizando un dispositivo tipo “taser”, sin lograr alcanzarlo.

El delincuente logró escapar, aunque su rostro y los hechos quedaron grabados en las cámaras de videovigilancia del local. El material ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para apoyar en su identificación.

