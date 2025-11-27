Captan asalto en perfumería de plaza comercial en Salvador Nava
En el local se encontraban dos encargadas del negocio
Una perfumería ubicada en una plaza comercial entre las avenidas Salvador Nava y Constitución fue escenario de un asalto la tarde de este miércoles, cuando un hombre ingresó al establecimiento simulando ser un cliente y posteriormente amagó a las empleadas con un arma de fuego.
De acuerdo con la información recabada y un video, en el local se encontraban dos encargadas, cuando el individuo pidió atención como cualquier comprador. Minutos después, sacó una supuesta arma de fuego y las amenazó, exigiendo sus teléfonos celulares y el dinero.
Durante el asalto registrado poco antes de las 19:00 horas, una de las trabajadoras intentó impedir la salida del agresor cerrando la puerta del establecimiento. Al darse cuenta, el hombre volvió a apuntarle con el arma y le ordenó abrirla. La empleada obedeció, pero inmediatamente después lo siguió para intentar detenerlo utilizando un dispositivo tipo “taser”, sin lograr alcanzarlo.
El delincuente logró escapar, aunque su rostro y los hechos quedaron grabados en las cámaras de videovigilancia del local. El material ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para apoyar en su identificación.
Redacción
