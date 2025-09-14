logo pulso
Seguridad

Capturan a 3 asaltantes de OXXO’s en Soledad

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
La Guardia Civil Municipal de Soledad informó la detención de tres objetivos prioritarios, vinculados con diversos robos a tiendas de conveniencia, con arrestos previos por distintos delitos y procesos penales. Las detenciones se realizaron en atención a reportes ciudadanos en las colonias 16 de Septiembre y Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano.

El primer hecho se realizó cuando oficiales municipales respondieron a un auxilio en la calle Salida del Sol, donde se reportó un robo con violencia, en el lugar se logró la detención de dos sujetos en posesión de 21 cajetillas de cigarros, un arma de fuego calibre .22 y cartuchos útiles, ambos identificándose como Felipe “N” de 24 años y César “N” de 22, quienes cuentan con antecedentes penales por distintos delitos y están vinculados con robos a tiendas de conveniencia. Posteriormente, policías soledenses detuvieron a Edwin “N”de 26 años, quien fue localizado en posesión de productos robados y un arma punzocortante, tras cometer un asalto en una tienda de conveniencia en la colonia Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano; quien cuenta con antecedentes por robos a comercio.

