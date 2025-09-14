Apresan a individuo por atropellar a su rival

Un individuo fue señalado por la Fiscalía General del Estado bajo el delito de lesiones calificadas, tras hechos suscitados en la ciudad capital.

De acuerdo con la institución procuradora de justicia, Eric “N” habría atropellado intencionalmente a la víctima en la colonia Rancho de la Cruz, el 16 de agosto de 2025.

Por ello, se dirigieron las acciones penales en su contra por parte de personal de la FGE y derivado de estas labores, un Juez de control libró una orden de aprehensión.

El mandato fue ejecutado sobre el bulevar Gómez Morín de la capital potosina, cuando elementos de la Policía de Investigación detuvieron al probable responsable.

Eric “N” será conducido a su audiencia inicial, donde la autoridad judicial resolverá su estatus legal por el delito de lesiones calificadas.