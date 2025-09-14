logo pulso
ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Aprehende Fiscalía a sujeto por homicidio

Hace unos días en Villa de Arriaga apuñaló a la víctima hasta causarle la muerte

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Aprehende Fiscalía a sujeto por homicidio

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación (PDI), logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un individuo, quien es requerido por un Juez de control por su probable comisión del delito de homicidio calificado, ocurrido en el municipio Villa de Arriaga.

Gracias a los trabajos de inteligencia realizados por los agentes investigadores, fue posible ubicar y asegurar a Martín “N”, quien contaba con el mandamiento judicial vigente por su presunta participación en el delito mencionado, el cual ocurrió en la comunidad San Francisco de la municipalidad ya referida, en septiembre de 2025.

El resultado de las primeras diligencias en el lugar refiere que el imputado habría lesionado a la víctima con un arma blanca en varias ocasiones y, momentos después, personal médico declaró su fallecimiento.

El trabajo de investigación que reunió un agente Fiscal de la Unidad de Homicidios permitió que se tuvieran los elementos necesarios para solicitarle al Juez el ordenamiento con el cual fue aprehendido en calles del Centro Histórico de la capital potosina.

Después de la detención, se llevó a cabo una revisión médica para finalmente trasladarlo al Centro de Reinserción Social número uno, que se ubica en la Delegación La Pila, en donde permanecerá recluido y a disposición del juzgador que definirá su situación jurídica.

