Seguridad

Niño es echado a la calle por su madre

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Niño es echado a la calle por su madre

En una oportuna intervención, policías de la Guarda Civil de Soledad adscritos a la Unidad de Atención de Violencia Familiar (UAVI), localizaron a un menor aparentemente extraviado y presuntamente violentado por su madre, en la colonia Francisco Sarabia, el cual fue resguardado y reunido con su padre.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la que se pidió el apoyo de la autoridad en un establecimiento ubicado sobre la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia mencionada, ya que tenían a un menor aparentemente extraviado.

Personal de UAVI se presentó en el lugar, donde la responsable del comercio les relató que ubicó al niño deambulando solo; oficiales de UAVI, siguiendo el debido protocolo de actuación se acercaron al menor de aproximadamente 5 años, mismo que mencionó que su mamá lo sacó a la calle solo, por lo que se le brindó resguardo y fue llevado a Barandilla Municipal donde lo atendió el médico legista.

Posteriormente, a la base central de operaciones acudió  quien se identificó de forma oficial como el papá del menor con quién fue reunido, y a la par se le  informó a la autoridad competente para dar seguimiento al caso.

