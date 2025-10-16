Capturan a dos con pistola y marihuana
Tripulaban un automóvil Seat por la Av. Chapultepec y Circuito Potosí
Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con elementos del Ejército mexicano, detuvieron a Saúl “N” de 21 años y a Jordi “N” de 18 años, quienes tripulaban un automóvil Seat Cupra color blanco modelo 2024 en calles de la capital potosina.
Los presuntos, que fueron interceptados en la avenida Chapultepec y el Circuito Potosí, llevaban consigo dos bolsas con marihuana, un arma de fuego calibre nueve milímetros y un cargador con 14 cartuchos útiles.
