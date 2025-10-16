logo pulso
Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Seguridad

Capturan a dos con pistola y marihuana

Tripulaban un automóvil Seat por la Av. Chapultepec y Circuito Potosí

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a dos con pistola y marihuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado construye día a día un estado seguro, con espacios donde tú y tu familia puedan vivir en tranquilidad y con mayor confianza.

Nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con elementos del Ejército mexicano, detuvieron a Saúl “N” de 21 años y a Jordi “N”  de 18 años, quienes tripulaban un automóvil Seat Cupra color blanco modelo 2024 en calles de la capital potosina.

Los presuntos, que fueron interceptados en la avenida Chapultepec y el Circuito Potosí, llevaban consigo dos bolsas con marihuana, un arma de fuego calibre nueve milímetros y un cargador con 14 cartuchos útiles.

Esta acción forma parte de los esfuerzos constantes para recuperar y mantener espacios seguros, donde los potosinos puedan caminar y disfrutar de su ciudad sin preocupaciones.

