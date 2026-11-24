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Luego de atender un reporte de auxilio, elementos de la Guardia Civil Estatal pudieron detener a dos presuntos desplazadores de tarjetas bancarias en la Central de Abastos, de la capital potosina, quienes estarían vinculados a una serie de robos mediante esta modalidad en diferentes estados del país.

Los detenidos fueron identificados como Héctor "N", de 42 años de edad, originario de la Ciudad de México, y José "N", de 66 años, procedente de Querétaro a quienes se les encontraron nueve tarjetas bancarias y dosis de una sustancia con características de la droga conocida como "cristal".

De acuerdo con información de inteligencia, ambos presuntamente estarían relacionados con al menos 52 eventos delictivos bajo la modalidad de desplazadores, consistente en engañar a usuarias y usuarios de cajeros automáticos, cambiar sus tarjetas bancarias y posteriormente sustraer el dinero de sus cuentas. Además, contarían con carpetas de investigación por hechos similares en el Estado de México, Querétaro, Oaxaca y Ciudad de México.

Los presuntos responsables quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones. En México, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, quienes cometen este tipo de ilícitos conocidos como delitos financieros, pueden alcanzar una pena de hasta doce años de cárcel.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a evitar recibir ayuda de personas desconocidas al utilizar cajeros automáticos, no perder de vista sus tarjetas bancarias y reportar inmediatamente cualquier situación sospechosa al 9-1-1.