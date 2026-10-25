Capturan a dos por venta de droga

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La Guardia Civil Estatal, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, detuvo a dos hombres en la zona metropolitana y Villa de Reyes por su probable participación en hechos relacionados con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Uno de los hechos ocurrió en la zona metropolitana de la capital, durante el despliegue de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), donde fue detenido Héctor "N", de 43 años de edad, a quien se le aseguraron alrededor de 30 dosis de "cristal", así como un arma de fuego con cartuchos útiles.

En una segunda intervención, en el municipio de Villa de Reyes, los elementos estatales detuvieron a Agustín "N", de 34 años, con alrededor de cincuenta dosis de "cristal y tres bolsas de marihuana.

En ambos casos los individuos fueron detectados en la calle en forma sospechosa, por lo que los agentes policiales determinaron realizarles una revisión de rutina y les encontraron la droga que presuntamente andaban vendiendo, además y el arma de fuego.

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Se les leyeron los derechos que los asisten como personas en detención, para finalmente ser remitidos ante el Ministerio Público para que se les defina su situación legal, además son investigados si pertenecen a algún grupo delincuencial.