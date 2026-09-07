Capturan a maleantes en la capital y en San Ciro de Acosta

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En operativos permanentes de prevención que desarrolla la Guardia Civil Estatal, dos supuestos maleantes fueron detenidos en hechos distintos registrados en el municipio de San Ciro de Acosta y la Zona Industrial de la capital potosina.

Según información de la corporación, en recorridos preventivos en San Ciro de Acosta, los agentes estatales detuvieron a Aurora "N", de 37 años, a quien le fueron aseguradas seis dosis de "cristal" y cinco bolsas de marihuana que traía para su supuesta venta.

Además, de acuerdo con información de inteligencia, la detenida se encuentra identificada como objetivo criminal, por lo que quedó a disposición de la autoridad competente.

En otro hecho, en la Zona Industrial de la capital potosina, elementos de la GCE detuvieron a Refugio "N", de 46 años de edad, el cual fue sorprendido con una pistola que traía a bordo de una camioneta Toyota Tacoma modelo 2025.

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Al momento de ser interceptado intentó sobornar a los policías para que lo dejaran ir y les ofreció diez mil 500 pesos, además de la camioneta en que se desplazaba.

Sin embargo, los agentes no aceptaron y procedieron de acuerdo a la ley, finalmente se le detuvo y ahora también enfrenta el delito de cohecho, además de la portación de arma de fuego.

Los dos detenidos fueron remitidos ante el Ministerio Público a fin de que se les defina su situación legal de acuerdo a los supuestos delitos que se hicieron acreedores.