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Capturan a presunto líder criminal huasteco

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a presunto líder criminal huasteco
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      TANQUIÁN.- Un hombre identificado como presunto líder regional de un grupo delictivo que opera en la Huasteca Potosina, fue detenido por su probable responsabilidad en un homicidio relacionado con los hechos violentos ocurridos recientemente en Tanquián.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que el detenido responde al nombre de Juan "N", contra quien existía una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

      De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso estaría involucrado en la muerte de una persona durante la jornada de violencia registrada entre la noche del sábado 17 y la madrugada del domingo 18 de octubre, cuando se suscitaron enfrentamientos armados que provocaron temor entre los habitantes de Tanquián.

      Las autoridades ministeriales señalaron que Juan "N" es identificado dentro de las investigaciones como presunto líder de una organización criminal con presencia en la región Huasteca.

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      Su captura fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Policía de Investigación (PDI), personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Guardia Civil Estatal.

      Tras su detención, el señalado fue informado de los cargos que se le imputan y de sus derechos constitucionales, para posteriormente quedar a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

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