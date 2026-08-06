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Seguridad

Capturan a presunto "narco" en Villa de Ramos

El sospechoso fue detenido en la comunidad El Zacatón, con cristal

Por Redacción

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a presunto "narco" en Villa de Ramos
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      En la comunidad de El Zacatón, perteneciente al municipio de Villa de Ramos, fue detenida una persona por presuntos delitos contra la salud, luego de que presuntamente realizara detonaciones con un arma de fuego durante un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano.

      De acuerdo con la información oficial, con los protocolos establecidos, los agentes lograron desarmar y detener a Marcial "N", de 70 años, a quien se le aseguró un arma de fuego, abastecida con siete cartuchos útiles, además de al menos 30 dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como "cristal".

      El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que impulsa operativos coordinados, fortaleciendo la vigilancia, la prevención y las labores de inteligencia en las cuatro regiones.

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