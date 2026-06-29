Capturan en Valles a un presunto secuestrador

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TAMUÍN.- Un hombre que presuntamente está involucrado en la privación ilegal de una persona, fue capturado por policías investigadores en Ciudad Valles.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), dio a conocer que a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gabriel "N", por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

De acuerdo con las investigaciones, Gabriel habría participado, junto con otras personas, en la privación ilegal de la libertad de una víctima el 28 de mayo de 2026, en la colonia Vista Alegre, del municipio de Tamuín.

Como resultado de las labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación localizaron a Gabriel "N" en el ejido Los Sabinos, de Ciudad Valles, donde le cumplimentaron la orden de aprehensión para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí