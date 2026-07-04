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Causa accidente al no respetar semáforo en rojo

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Causa accidente al no respetar semáforo en rojo
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      CIUDAD VALLES.- El conductor de una camioneta omitió la luz roja de un semáforo sobre el bulevar Lázaro Cárdenas y colisionó contra un vehículo, no hubo personas lesionadas

      Este viernes por la tarde, un hombre al volante de una camioneta Toyota Hilux blanca, circulaba por el bulevar con dirección del fraccionamiento Norte Residencial hacia la glorieta Pedro Antonio Santos

      Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida México, a la altura de la colonia Loma Bonita, omitió la luz roja del semáforo e impactó el costado izquierdo de un vehículo Nissan Tiida, conducido por una mujer que cruzaba el bulevar con preferencia de paso (luz verde).

      La camioneta quedó con severos daños en la parte frontal; sin embargo, el conductor y su acompañante, una adulta mayor, resultaron ilesos.

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      Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Al final, los involucrados llegaron a un acuerdo.

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