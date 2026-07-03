Menor se golpea en la cabeza al caer de azotea
Estaba en su vivienda en Fracc. La Libertad cuando sufrió el accidente
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Un niño de diez años de edad resultó con un fuerte golpe en la cabeza al sufrir una caída de la azotea en su vivienda en la colonia La Libertad, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital a recibir atención médica.
Fue la noche del jueves cuando a las corporaciones de auxilio se reportó que había un menor lesionado en el fraccionamiento Ejido La Libertad Tercera Sección, por lo que paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos se dirigieron a prestar ayuda.
A su llegada a la vivienda, se estableció que se trataba de un niño de diez años de edad, que se encontraba tirado sobre la banqueta frente a un domicilio y sus familiares indicaron que había sufrido una caída de la azotea, golpeándose en la cabeza.
Los paramédicos procedieron a atender al menor, que tenía posible traumatismo cráneoencefálico, por lo que con urgencia lo llevaron a la clínica Uno del Seguro Social a recibir la atención médica requerida.
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De acuerdo a informes de los familiares, el menor se encontraba en la azotea de la vivienda cuando accidentalmente se desplomó al piso ocasionándose la fuerte lesión.
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