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Detienen a cinco por presunta droga en Salinas, Bocas y Tamazunchale

La Guardia Civil Estatal informó el aseguramiento de dosis de marihuana, "cristal" y dos motocicletas

Por Redacción

Julio 03, 2026 11:08 a.m.
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Detienen a cinco por presunta droga en Salinas, Bocas y Tamazunchale
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      Cinco personas fueron detenidas por la Guardia Civil Estatal por su presunta participación en delitos contra la salud, durante operativos realizados en Salinas de Hidalgo, la delegación de Bocas y el municipio de Tamazunchale.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones derivaron de acciones de vigilancia e inteligencia desplegadas en distintas regiones de San Luis Potosí.

      En Salinas de Hidalgo, agentes estatales detuvieron a José "N", de 29 años, y a Luis "N", de 44, a quienes presuntamente les aseguraron bolsas con marihuana y una sustancia con características similares al "cristal".

      En otro operativo, realizado en la delegación de Bocas, fueron detenidos José Luis "N", de 23 años, e Itzel Yareli "N", de 22, luego de que supuestamente les encontraron bolsas con marihuana. En esa intervención también fue asegurada una motocicleta Italika.

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      Finalmente, en el barrio San Rafael, en Tamazunchale, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Manuel "N", de 20 años, a quien presuntamente le aseguraron dosis de "cristal", bolsas con marihuana y otra motocicleta Italika.

      Las cinco personas detenidas, la presunta droga y las motocicletas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica.

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