Detiene Guardia Civil a 37 personas en operativos

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La Guardia Civil Estatal informó la detención de 37 personas por su probable participación en distintos hechos delictivos, como parte de los operativos de seguridad y prevención realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, durante estas acciones también fueron aseguradas 74 dosis de la droga sintética conocida como "cristal" y 486.2 gramos de marihuana.

La corporación reportó además la recuperación de tres vehículos con reporte de robo vigente, así como el aseguramiento de cuatro unidades más presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

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La dependencia estatal señaló que los dispositivos de vigilancia se mantienen de forma permanente en la entidad, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad pública.