Choca camioneta contra pastelería tras percance vial en la colonia Progreso

Una persona resultó lesionada la mañana de este sábado luego de un accidente entre dos vehículos ocurrido en el cruce del camino al Aguaje y la avenida Salk, en la colonia Progreso.

El incidente fue reportado alrededor de las 8:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Onix intentó incorporarse a la avenida Salk, pero le cortó la circulación a una camioneta Dodge gris que circulaba sobre dicha vialidad.

Tras el impacto, la camioneta perdió el control y terminó incrustada en el interior de una pastelería, causando daños materiales en el establecimiento.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención médica a una persona lesionada, mientras que peritos de la SSPC Municipal realizaron el levantamiento del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, no se reportaron más heridos ni víctimas graves.