Carro se trepa en contención de puente

Por Redacción

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
Carro se trepa en contención de puente

Un carro quedó trepado en la contención del puente de la avenida Valentín Amador, en la carretera a Matehuala,  el conductor resultó con algunos golpes que finalmente no requirió ser llevado a un hospital.

Fue cerca de las dos de la tarde de este sábado, cuando el automóvil Mercury de color gris, circulaba por la carretera Matehuala con dirección del distribuidor Juárez hacia el Acceso Norte.

Al llegar al puente de la avenida Valentín Amador, el conductor perdió el control del volante a la izquierda y así se subió al muro de contención y estuvo a punto de saltarse hacia el desnivel, lo que por suerte no sucedió.

Posteriormente elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente, retirando el vehículo para ser llevado a una pensión mientras se realizan las diligencias legales.

El conductor presentó algunos golpes, pero por suerte no fueron de gravedad y se esperaba que se hiciera cargo de las averías que presentó el carro.

