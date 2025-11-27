Choque de tráileres provoca atasco en carretera 57

Al igual que en otras ocasiones, un accidente entre dos tractocamiones en el Libramiento Oriente-San Luis Potosí, provocó afectaciones en el tránsito vehicular de la carretera federal 57 con dirección al estado de Querétaro, pues conductores tienen más de dos horas y media varados.

La colisión se dio entre dos unidades tipo tráiler, una con caja seca y otra con plataforma, donde esta última impactó con la defensa trasera de la otra, según reportes de la Guardia Nacional.

El incidente se suscitó alrededor de las 12:45 horas, obligando a que se procediera con el cierre parcial de la circulación cerca del km 017+500 de la autopista Libramiento Oriente-San Luis Potosí.

Conductores y transportistas consultados refirieron que, al inicio del accidente la fila de automotores ya se extendía por más de 3 kilómetros, por lo cual, ahora debe ser de más de 10 a 15 kilómetros.

