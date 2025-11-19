Tráiler se incendia en la carretera 57

MATEHUALA.- Este lunes por la noche se incendió un tráiler en la carretera de Matehuala al Huizache; por fortuna el conductor de la unidad logró salir a tiempo cuando se empezaba incendiar el tractocamión.

Se desconoce el motivo que provocó el incendio del tráiler; al lugar del accidente acudieron corporaciones policiacas así como bomberos para controlar el incendio.

Los hechos se suscitaron la noche del lunes en la carretera 57 del kilómetro 89 en el tramo de Matehuala al Huizache, cuando un tractocamión se empezó a incendiar, el conductor logró salir antes de que el fuego se expandiera, testigos inmediatamente pidieron apoyo a los números de emergencia para que controlar

el fuego.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional quienes inmediatamente cerraron la carretera para evitar que pasaran más vehículos y que hubiera un accidente mayor, así mismo se pidió apoyo a los elementos de Bomberos para que acudieran a controlar el fuego.

El incendio consumió por completo el tráiler; afortunadamente los bomberos de Matehuala lograron apagar el incendio. Los cuerpos de emergencia estuvieron trabajando durante más de una hora en apagar por completo el incendio y evitar que se volviera a encender, por lo que el tráfico estuvo detenido en lo que trabajaban.

Se desconocen las causas que provocaron el incendio del tractocamión; afortunadamente gracias ala pronta acción de las corporaciones policiacas y de bomberos no hubo lesionados.