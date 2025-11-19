logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Tráiler se incendia en la carretera 57

Por Redacción

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Tráiler se incendia en la carretera 57

MATEHUALA.- Este lunes por la noche se incendió un tráiler en la carretera de Matehuala al Huizache; por fortuna el conductor de la unidad logró salir a tiempo cuando se empezaba incendiar el tractocamión.

Se desconoce el motivo que provocó el incendio del tráiler; al lugar del accidente acudieron corporaciones policiacas así como bomberos para controlar el incendio.

Los hechos se suscitaron la noche del lunes en la carretera 57 del kilómetro 89 en el tramo de Matehuala al Huizache, cuando un tractocamión se empezó a incendiar, el conductor logró salir antes de que el fuego se expandiera, testigos inmediatamente pidieron apoyo a los números de emergencia para que controlar 

el fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional quienes inmediatamente cerraron la carretera para evitar que pasaran más vehículos y que hubiera un accidente mayor, así mismo se pidió apoyo a los elementos de Bomberos para que acudieran a controlar el fuego. 

El incendio consumió por completo el tráiler; afortunadamente los bomberos de Matehuala lograron apagar el incendio. Los cuerpos de emergencia estuvieron trabajando durante más de una hora en apagar por completo el incendio y evitar que se volviera a encender, por lo que el tráfico estuvo detenido en lo que trabajaban. 

Se desconocen las causas que provocaron el incendio del tractocamión; afortunadamente gracias ala pronta acción  de las corporaciones policiacas y de bomberos no hubo lesionados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”
“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”

“No hay menos homicidios, hay más desaparecidos”

SLP

Miguel Barragán

Promueven el deporte contra las adicciones
Promueven el deporte contra las adicciones

Promueven el deporte contra las adicciones

SLP

Carmen Hernández

Feremaíz convertida en una “cantinota”
Feremaíz convertida en una “cantinota”

Feremaíz convertida en una “cantinota”

SLP

Carmen Hernández

Algunos asistentes al salir del evento ferial se accidentaron tras andar ebrios

Rescatan un tlacuache en escuela primaria
Rescatan un tlacuache en escuela primaria

Rescatan un tlacuache en escuela primaria

SLP

Carmen Hernández