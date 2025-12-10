Choque en Salvador Nava deja daños en dos autos

Elementos de la Dirección de Protección Civil en la capital en coordinación con personal paramédico y la Guardia Civil Estatal, atendieron ayer un percance vial registrado en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, a la altura del puente de Coronel Romero con dirección de poniente a oriente.

Las autoridades brindaron apoyo inmediato a dos conductores involucrados, cuyos vehículos resultaron dañados en una colisión; también se laboró para restablecer la circulación en la zona lo antes posible.

Se recomendó a la ciudadanía manejar con precaución y respetar los señalamientos viales.