Choque en Salvador Nava deja daños en dos autos

Las autoridades brindaron apoyo inmediato a dos conductores involucrados

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 10:53 a.m.
A
Choque en Salvador Nava deja daños en dos autos

Elementos de la Dirección de Protección Civil en la capital en coordinación con personal paramédico y la Guardia Civil Estatal, atendieron ayer un percance vial registrado en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, a la altura del puente de Coronel Romero con dirección de poniente a oriente.

Las autoridades brindaron apoyo inmediato a dos conductores involucrados, cuyos vehículos resultaron dañados en una colisión; también se laboró para restablecer la circulación en la zona lo antes posible.

Se recomendó a la ciudadanía manejar con precaución y respetar los señalamientos viales.

