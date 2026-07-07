Fotos | Caen 4 presuntas distribuidoras de drogas en Valles

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CIUDAD VALLES.- Cuatro jóvenes fueron detenidas en Ciudad Valles, durante operativos realizados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado informó que, las detenciones forman parte de las acciones para combatir el narcomenudeo.

En una primera intervención, fueron detenidas Wendy "N" de 23 años de edad; Danna "N", de 21, y Susana "N", de 20, a quienes presuntamente les aseguraron cerca de 300 gramos de marihuana distribuidos en dosis individuales.

En una segunda acción, realizada en la colonia Vista Hermosa, capturaron a Ximena "N", de 18 años de edad, luego de que presuntamente le encontraran diversas dosis de marihuana.

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Fotos: SSPC

Las cuatro mujeres fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica conforme a derecho.