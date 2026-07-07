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Dos lesionados tras volcadura en bulevar Río Santiago

Elementos de la Guardia Civil Estatal atendieron a los lesionados y retiraron el vehículo

Por Redacción

Julio 07, 2026 02:55 p.m.
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Dos lesionados tras volcadura en bulevar Río Santiago
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      Dos personas resultaron lesionadas tras una salida de camino y volcadura en el Bulevar Río Santiago.

      El reporte fue cerca de las 13:30 horas cuando el conductor de un Nissan Platina circulaba sobre el bulevar con dirección al oriente, al llegar al puente Carlo Magno, pierde el control hacia su izquierda para subir al área verde y finalmente terminar con las llantas hacia arriba.

      Dos personas resultaron lesionadas, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento, atendiendo a los heridos y retirando el vehículo en una grúa.

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