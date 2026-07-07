logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Tráfico moderado en vialidades de la capital potosina

Salvador Nava registra mayor carga vehicular entre Distribuidor Juárez y Constitución

Por Redacción

Julio 07, 2026 08:30 a.m.
A
Tráfico moderado en vialidades de la capital potosina
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La circulación vehicular se mantiene con tráfico moderado en las principales vialidades de la capital potosina, de acuerdo con el reporte vial más reciente.

      La avenida Salvador Nava Martínez presenta el mayor aforo vehicular en el tramo que va del Distribuidor Juárez a la avenida Constitución, en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar tiempos de traslado.

      En las inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia también se reporta una importante presencia de peatones, por lo que se pide extremar precauciones en cruces y zonas de ascenso y descenso.

      La carretera 57 mantiene avance fluido en ambas direcciones, aunque comienza a registrarse un ligero incremento en la carga vehicular con dirección a la Zona Industrial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En tanto, la avenida Muñoz presenta circulación sin complicaciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tráfico moderado en vialidades de la capital potosina
      Tráfico moderado en vialidades de la capital potosina

      Tráfico moderado en vialidades de la capital potosina

      SLP

      Redacción

      Salvador Nava registra mayor carga vehicular entre Distribuidor Juárez y Constitución

      Tráiler derriba postes y deja sin luz a colonias de la capital
      Tráiler derriba postes y deja sin luz a colonias de la capital

      Tráiler derriba postes y deja sin luz a colonias de la capital

      SLP

      Redacción

      El percance ocurrió sobre la lateral de Salvador Nava, a la altura de la glorieta Mariano Jiménez; vecinos reportaron apagón

      Tráiler sin frenos se estampa contra una barda
      Tráiler sin frenos se estampa contra una barda

      Tráiler sin frenos se estampa contra una barda

      SLP

      Redacción

      El vehículo tuvo una falla mecánica y el conductor perdió el control

      Atacan a balazos a dos hombres; uno pierde la vida
      Atacan a balazos a dos hombres; uno pierde la vida

      Atacan a balazos a dos hombres; uno pierde la vida

      SLP

      Redacción

      El ahora occiso estuvo en la Pila por homicidio, de ahí que presumen posible venganza