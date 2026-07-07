Tráfico moderado en vialidades de la capital potosina
Salvador Nava registra mayor carga vehicular entre Distribuidor Juárez y Constitución
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La circulación vehicular se mantiene con tráfico moderado en las principales vialidades de la capital potosina, de acuerdo con el reporte vial más reciente.
La avenida Salvador Nava Martínez presenta el mayor aforo vehicular en el tramo que va del Distribuidor Juárez a la avenida Constitución, en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar tiempos de traslado.
En las inmediaciones de la Alameda Juan Sarabia también se reporta una importante presencia de peatones, por lo que se pide extremar precauciones en cruces y zonas de ascenso y descenso.
La carretera 57 mantiene avance fluido en ambas direcciones, aunque comienza a registrarse un ligero incremento en la carga vehicular con dirección a la Zona Industrial.
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En tanto, la avenida Muñoz presenta circulación sin complicaciones.
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