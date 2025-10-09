Sólo daños deja volcadura en el bulevar río Santiago

Alrededor de las 15:00 horas de este día ocurrió un accidente vial sobre el bulevar Río Santiago, en el tramo conocido por el puente Carlos Magno, en el cual una camioneta Nissan de caja seca volcó sin que se reportaran heridos, únicamente daños materiales.

Según los primeros reportes, la camioneta transitaba con dirección hacia Muñoz cuando, presuntamente por exceso de velocidad y el piso mojado, su conductor perdió el control de la unidad. El vehículo terminó recostado sobre su costado derecho, fuera de la posición normal de circulación.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, llegaron al sitio para tomar conocimiento del suceso, asegurar el área y auxiliar en las maniobras para remover la unidad.