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Seguridad

Combaten conato de incendio en la Zona Industrial

Ardió una lámina en el techo de la nave de una empresa y el personal fue desalojado

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Combaten conato de incendio en la Zona Industrial
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      Un conato de incendio en una empresa de la Zona Industrial movilizó a los cuerpos de ayuda pero afortunadamente el caso no pasó a mayores ya que solamente se quemó una lámina del techo de la nave y el hecho pudo ser controlado con facilidad.

      Fue la mañana de este viernes que a las corporaciones de ayuda se reportó que había un incendio en el interior de la empresa con razón social Infinity, Productos Industriales, ubicada en el Eje 106 en la Zona Industrial, frente a una empresa papelera.

      En una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia, Protección Civil Estatal y brigadas internas de la empresa, se procedió a evacuar a 180 trabajadores de manera preventiva, a la par de iniciar las labores para apagar el fuego de una lámina traslucida situada en el techo de una nave.

      El hecho fue liquidado en un lapso de 15 minutos y se realizaron inspecciones sobre las causas y la manera de prevenir para que no se vuelca a repetir.

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      La titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que sólo hubo daños materiales menores y destacó la capacidad de reacción por parte de los encargados de la seguridad interna de la empresa afectada, quienes actuaron de forma coordinada con las dependencias de emergencias y auxilio.

      Una vez que se controló la situación la empresa retomó sus actividades normales sin que afortunadamente las cosas pasaran a mayores. 

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