Combaten incendio de monte en la Col. Ciudad Satélite
Estuvo a punto de alcanzar escuelas y viviendas, pero lo controlaron a tiempo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Brigadistas de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos lograron combatir un incendio de monte en la colonia Ciudad Satélite, el cual amenazaba con llegar a centros educativos de la zona, pero fue apagado a tiempo.
Fue este sábado al mediodía que se reportó que se estaba quemando maleza ubicada en las inmediaciones de la avenida del Parque, donde también se ubican diversos centros educativos como un kinder, una escuela primaria y una secundaria.
A bordo de un camión cisterna, los brigadistas se dirigieron al sitio del reporte en donde procedieron a combatir las llamas, percatándose que se estaba consumiendo maleza seca y arbustos en la zona, por lo que se temía que el fuego alcanzara viviendas o los centros educativos.
Ante esto, los bomberos se dedicaron a combatir las llamas con chorros a presión, además de hacer brechas cortafuegos y de esta forma pudieron extinguir el siniestro sin que causara mayores consecuencias.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos recomienda no encender fogatas ya que se pueden salir de control con consecuencias lamentables, así como reportar cualquier siniestro que se observe.
no te pierdas estas noticias
Detienen a mujer con 86 dosis de cristal en Abastos
Redacción
Policías municipales localizaron bolsas con presunta droga, efectivo y una báscula en Gálvez.
Hallan motocicleta en arroyo, pero no al conductor
Huasteca Hoy
Elementos de seguridad y veladores acudieron al reporte, pero no encontraron al conductor ni testigos
Custodio regio hurta camioneta de valores; fue detenido en SLP
Redacción
La colaboración entre fiscalías potosina y de Nuevo León permitió la captura del presunto responsable