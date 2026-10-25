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Seguridad

Combaten incendio de monte en la Col. Ciudad Satélite

Estuvo a punto de alcanzar escuelas y viviendas, pero lo controlaron a tiempo

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Combaten incendio de monte en la Col. Ciudad Satélite
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      Brigadistas de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos lograron combatir un incendio de monte en la colonia Ciudad Satélite, el cual amenazaba con llegar a  centros educativos de la zona, pero fue apagado a tiempo.

      Fue este sábado al mediodía que se reportó que se estaba quemando maleza ubicada en las inmediaciones de la avenida del Parque, donde también se ubican diversos centros educativos como un kinder, una escuela primaria y una secundaria.

      A bordo de un camión cisterna, los brigadistas se dirigieron al sitio del reporte en donde procedieron a combatir las llamas, percatándose que se estaba consumiendo maleza seca y arbustos en la zona, por lo que se temía que el fuego alcanzara viviendas o los centros educativos.

      Ante esto, los bomberos se dedicaron a combatir las llamas con chorros a presión, además de hacer brechas cortafuegos y de esta forma pudieron extinguir el siniestro sin que causara mayores consecuencias.

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      La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos recomienda no encender fogatas ya que se pueden salir de control con consecuencias lamentables, así como reportar cualquier siniestro que se observe. 

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