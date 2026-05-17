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Con coca y cristal aprehenden a cinco

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Con coca y cristal aprehenden a cinco

La Guardia Civil Municipal detuvo a cinco hombres por su posible participación en delitos contra la salud. Las primeras intervenciones se dieron en distintos recorridos realizados en las colonias Genovevo Rivas Guillén Norte, Arboledas de Oriente y Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, donde oficiales municipales detuvieron, en diversos hechos como faltas administrativas, inhalar sustancias o consumir bebidas embriagantes en la vía pública, a Daniel "N" de 18 años; Gustavo "N" de 45 años; Santiago "N" de 19 años; y Ángel "N" de 25 años; a quienes se les aseguraron distintas bolsas con cristal. Asimismo, en recorridos de vigilancia sobre la colonia San Antonio, se detectó a César "N" de 42 años, quien cometía una falta administrativa por lo que al realizarle una inspección preventiva, se le encontró una bolsa con cocaína.

    Derivado de lo anterior, a todas las personas se les informó que serian detenidos por presuntos delitos contra la salud y puestas a disposición, junto con lo asegurado, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia donde continuarán su debido proceso.

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