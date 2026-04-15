Conductor pierde control y choca camioneta en avenida Pintores
Tras intentar huir, el conductor chocó nuevamente y la unidad fue asegurada con apoyo de una grúa.
Un conductor que circulaba en una camioneta sobre la avenida de los Pintores, con dirección hacia Morales, perdió el control de la unidad al llegar a la avenida de los Derechos Humanos, impactándose hacia su derecha.
El vehículo derribó un poste de madera propiedad de Teléfonos de México y un espectacular de cristal. En su intento por darse a la fuga, el conductor avanzó unos metros, pero volvió a chocar, esta vez contra la guarnición del lado izquierdo.
Al sitio arribaron autoridades, quienes realizaron el retiro del vehículo con apoyo de una grúa para su resguardo.
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