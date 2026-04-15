Conductor pierde control y choca camioneta en avenida Pintores

Un conductor que circulaba en una camioneta sobre la avenida de los Pintores, con dirección hacia Morales, perdió el control de la unidad al llegar a la avenida de los Derechos Humanos, impactándose hacia su derecha.

El vehículo derribó un poste de madera propiedad de Teléfonos de México y un espectacular de cristal. En su intento por darse a la fuga, el conductor avanzó unos metros, pero volvió a chocar, esta vez contra la guarnición del lado izquierdo.

Al sitio arribaron autoridades, quienes realizaron el retiro del vehículo con apoyo de una grúa para su resguardo.