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Conductor pierde control y choca camioneta en avenida Pintores

Tras intentar huir, el conductor chocó nuevamente y la unidad fue asegurada con apoyo de una grúa.

Por Redacción

Abril 15, 2026 02:10 p.m.
A
Conductor pierde control y choca camioneta en avenida Pintores

Un conductor que circulaba en una camioneta sobre la avenida de los Pintores, con dirección hacia Morales, perdió el control de la unidad al llegar a la avenida de los Derechos Humanos, impactándose hacia su derecha.

El vehículo derribó un poste de madera propiedad de Teléfonos de México y un espectacular de cristal. En su intento por darse a la fuga, el conductor avanzó unos metros, pero volvió a chocar, esta vez contra la guarnición del lado izquierdo.

Al sitio arribaron autoridades, quienes realizaron el retiro del vehículo con apoyo de una grúa para su resguardo.

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