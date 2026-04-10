Autobús urbano invade carril y choca contra camioneta
El operador intentó incorporarse sin precaución a la calle Niños Héroes
CIUDAD VALLES.— Un autobús del servicio urbano se vio involucrado en un accidente la mañana de este viernes, luego de que su conductor realizara una maniobra sin precaución sobre el bulevar México-Laredo.
El percance ocurrió cerca del cruce con la calle Niños Héroes, en dirección hacia la zona centro. De acuerdo con la información recabada, la unidad número 45 circulaba por el carril derecho, procedente de la Glorieta Hidalgo.
Sin embargo, al llegar al punto referido, el operador intentó incorporarse hacia la izquierda, atravesando el carril central y el izquierdo para ingresar a la calle Niños Héroes, lo que provocó que impactara a una camioneta Chevrolet gris, de modelo reciente, conducida por un joven.
A pesar del choque, no se reportaron personas lesionadas y los daños materiales fueron mínimos, por lo que se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo en el lugar.
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