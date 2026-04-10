Plan B electoral ya es constitucional, asegura Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que 20 congresos estatales lo avalaron y afirmó que busca reducir privilegios
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que ya se aprobó el Plan B de la reforma electoral en 20 Congresos estatales por lo que ya es constitucional y cuya esencia era reducir los privilegios.
En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso seis "grandes logros" del Plan B para "abajo los privilegios":
· No reelección
· No nepotismo
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· Reducción de recursos a congresos estatales
· Reducción de regidores
· Se acabaron las pensiones doradas
· Reducción de salarios; se acabaron los bonos y seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales.
"Esto ya es un hecho para el país, solo está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)", dijo.
"Falta que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y después lo publicamos en el DOF", explicó la Mandataria federal.
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