Grupo Modelo regalará 500 boletos para el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Grupo Modelo regalará 500 boletos para los partidos que se realizarán en México en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026. Estos serán asignados a personas mayores de 18 años ganadoras del Mundial Social que organizó el gobierno federal.

Durante la conferencia matutina de este viernes 10 de abril, la mandataria señaló que el proceso se llevará a cabo de forma transparente con ayuda de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

"Para que se conozca quiénes ganaron, en qué torneo y puedan participar, desde los adultos mayores que están participando en el Mundial del IMSS, fútbol sin correr, hasta los jóvenes de 18 años y más que están participando. Al ganar, tienen asegurado su boleto para el Mundial y lo vamos a hacer muy transparente", aseguró.

Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, recordó que la empresa hizo una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para el periodo 2025 a 2027 para impulsar actividades sociales, culturales y económicas para el país, como el concierto de la cantante colombiana Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

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"Grupo Modelo se suma a través de tres grandes acciones. La primera de ellas: regalaremos 500 boletos para la Copa Mundial de FIFA 2026 para los partidos que se llevarán a cabo en el país previa firma del convenio correspondiente. Estos boletos serán asignados por el Gobierno Federal a ciudadanos mayores de edad que participen en los torneos del Mundial Social mediante una dinámica transparente", explicó.

Indicó que la segunda iniciativa es la implementación de ´Caravanas Corona´, las cuales llevarán la Copa Mundial a miles de personas de las 32 entidades federativas a través de pantallas móviles.

"Y la tercera, millones de mexicanos vivirán el Mundial en restaurantes, fondas y otros centros de consumo. Con una derrama económica importante para las familias, equiparemos estos negocios con 35 mil licencias para transmitir todos los partidos del Mundial, miles de televisiones, mobiliarios y refrigeradores, buscando que cada local se convierta en estadio", refirió.

Cocenzo señaló que buscan promover el consumo responsable de la cerveza a nivel nacional, por lo que capacitarán a todos los vendedores de cerveza en estadios y de miles de punto de venta para que no sean consumidas a personas menores de edad.