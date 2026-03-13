Conductor sale de su auto tras volcar en Periférico

Un lesionado fue el saldo de un choque con volcadura de un automóvil en el Circuito Potosí.

El reporte fue cerca de las 05:00 horas de este viernes, cuando el conductor circulaba sobre el Periférico, en el tramo del puente del bulevar Españita al puente Arbolitos, pero al llegar a la curva pierde el control hacia su izquierda para chocar con la guarnición y volcar quedando finalmente el vehículo recostado sobre su lado derecho y el conductor fuera de ella.

Al sitio arribaron paramédicos de distintas corporaciones quienes valoraron al conductor, quien resultó con diversas lesiones.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) tomaron conocimiento del hecho.

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