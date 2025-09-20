Conductora resulta con lesiones en volcadura

TAMASOPO.- Una mujer resultó con lesiones leves luego de volcar su vehículo en la carretera libre Valles-Rioverde.

El accidente ocurrió este sábado, en el kilómetro 50, a la altura del lugar conocido como El Serranito, donde un automóvil Chevrolet Aveo, color guinda, terminó con las llantas hacia arriba.

La unidad era conducida por una mujer que, tras el percance, fue auxiliada por socorristas de Protección Civil de Tamasopo. Aunque presentaba golpes leves, se negó a ser trasladada a un hospital.

De acuerdo con fuentes oficiales, la conductora aparentemente no tomó las debidas precauciones al circular por una zona de curvas, lo que provocó que perdiera el control y volcara.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado.