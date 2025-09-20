En el abandono, edificio de la FGE en La Pila

Aunque el edificio que se construyó parcialmente en la delegación de La Pila, donde incluso la fachada luce el nombre de la institución, nunca se entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE), informó María Manuela García Cázares, titular de dicha entidad de procuración de justicia.

El inmueble ubicado en las inmediaciones del centro penitenciario capitalino luce en obra negra, con el nombre completo de la FGE en la entrada del lugar, inclusive detrás de él se adecuan lotes del programa estatal "Tu casa, tu apoyo".

La fiscal general precisó que, al no existir ninguna formalidad de entrega de las instalaciones públicas, no existe intención alguna de que toda la estructura actual busque mudarse a dicho espacio.

Sentenció que no hay pretensión de cambiar de lugar de trabajo, dado que la ubicación actual en Eje Vial Ponciano Arriaga es ideal por la cercanía con la población, sobre todo, localizada en una zona muy céntrica.

Fotos: Citlally Montaño-Pulso

En entrevista, refirió que, si bien la obra fue financiada con recursos procedentes del Gobierno del Estado o de la federación, la misma no pertenece al patrimonio de la Fiscalía General del Estado.

La declaración de García Cázares contrasta con lo dicho por el exfiscal José Luis Ruiz Contreras, quien el 1 de octubre del 2022 declaró que existen varios pendientes por los cuales la Fiscalía no se puede trasladar a dicho inmueble, tales como falta de acceso a internet por no tener fibra óptica, así como agua potable y drenaje.