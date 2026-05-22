Choque en Soledad deja dos motociclistas lesionados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dos personas que viajaban en motocicleta resultaron lesionadas en un choque con vehículo en el cruce de lateral de carretera a Matehuala y Avenida México.

El reporte se recibió a las 13:30 horas. Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a dos personas que resultaron con golpes al ser impactados por un automóvil VW Jetta de color rojo.

También arribaron peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes tomaron conocimiento del accidente.

LEA TAMBIÉN Se accidenta mujer en motocicleta RIOVERDE.- Una mujer sufrió un accidente al chocar la motocicleta que manejaba en la entrada a la Ciudad Judicial, sufriendo algunos daños, que requirieron ser trasladada a un hospital. Los hec...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí