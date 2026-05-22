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Choque en Soledad deja dos motociclistas lesionados

Paramédicos y Guardia Civil municipal atendieron y tomaron conocimiento del accidente

Por Redacción

Mayo 22, 2026 02:03 p.m.
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Choque en Soledad deja dos motociclistas lesionados
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      Dos personas que viajaban en motocicleta resultaron lesionadas en un choque con vehículo en el cruce de lateral de carretera a Matehuala y Avenida México.

      El reporte se recibió a las 13:30 horas. Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a dos personas que resultaron con golpes al ser impactados por un automóvil VW Jetta de color rojo.

      También arribaron peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, quienes tomaron conocimiento del accidente. 

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