Cuatro presuntos “narcos” son capturados con droga

En las últimas horas y mediante las labores para el combate a los delitos contra la salud, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un total de cuatro presuntos, luego de que se les aseguraran dosis de estupefacientes y objetos constitutivos de delito.

Uno de los hechos tuvo lugar en el municipio de Villa de Zaragoza, en donde una pareja, identificada como José “N” de 27 años de edad y América “N” de 18 años, fue detenida luego de asegurarles 12 dosis de metanfetaminas y un vehículo en el que se desplazaban.

Los policías realizaban recorridos en la zona cuando vieron que un automóvil color rojo era conducido en forma irregular, por lo que le marcaron el alto al conductor y junto con su acompañante le realizaron la inspección con el saldo referido.

A su vez, en el municipio de Ciudad Valles, elementos de la GCE detuvieron a Iván “N” y a Nora “N”, ambos de 33 años de edad, sorprendidos con seis dosis de “cristal”, seis bolsas con marihuana y 12 artefactos de varilla conocidos como “ponchallantas”.

La pareja es identificada como presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona y por lo tanto se procedió a su detención.

Los cuatro detenidos fueron remitidos ante la autoridad por delitos contra la salud a fin de que se les defina su situación legal.