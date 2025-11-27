Dan cárcel a "huachicolero" detenido en carretera a Matehuala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria contra Raúl "E", por su responsabilidad en la comisión del delito de transporte ilícito de hidrocarburo crudo.

De acuerdo con los hechos, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, en el kilómetro 02+300 de la carretera San Luis Potosí – Matehuala, elementos de la entonces Policía Federal División de Seguridad Regional observaron un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo tanque que no contaba con rombo de identificación.

Los elementos policiales detuvieron a la unidad, ya que el conductor omitió la identificación de las sustancias peligrosas de acuerdo con su clase, división de riesgo y número asignado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y no corresponder la sustancia que se transportaba, con la carta porte que mostró el conductor.

El detenido, vehículo e hidrocarburo asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que presentó las pruebas suficientes ante el juez de Control, quien dictó auto de vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado impuso al imputado una sentencia de siete años seis meses de prisión y multa de siete mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a 547 mil 800 pesos, además del pago de reparación del daño por 96 mil 652 pesos 37 centavos, a favor de PEMEX logística.

