Capturan en la ZI a huachicolero

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan en la ZI a huachicolero

Con el firme propósito de garantizar que tramos carreteros y caminos continúen seguros, la Guardia Civil Estatal a través de la División Caminos, trabaja con operativos de inteligencia en cada espacio de la entidad potosina.

En las últimas 24 horas, los uniformados reportaron la detención de Edgar “N” de 29 años, quien fue ubicado en la Zona Industrial a bordo de un tractocamión acoplado a un semirremolque cargado con 25 mil litros de hidrocarburo, mismo del que no pudo acreditar el traslado y posesión legal.

Por lo anterior, se hizo de su conocimiento que sería puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, así como el combustible asegurado.

El trabajo, para construir un Potosí seguro, es constante, reafirmamos el compromiso de establecer espacios tranquilos para el desarrollo económico de nuestra entidad, con resultados firmes que avanzan sin límites.

