Dan último adiós a policía fallecido al cumplir su deber
Olvera Pérez fue baleado el 15 de febrero y falleció cuatro días después en un hospital de Soledad
Este sábado, integrantes de diversas corporaciones de Seguridad Pública y Protección Civil de Soledad participaron en un homenaje al cuerpo del agente de la Guardia Civil, Jorge Luis Olvera Pérez, quien falleció el jueves pasado a causa de lesiones por arma de fuego, recibidas en el cumplimiento de su labor policial.
Personal de la propia Guardia Civil, así como del Sistema Municipal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, a bordo de sus respectivas unidades, siguieron al compañero fallecido y a sus familiares por vialidades principales de Soledad de Graciano Sánchez a manera de homenaje.
Olvera Pérez, junto con otro agente de la misma corporación, fue baleado en el Camino a Cerro de San Pedro por sujetos hasta ahora no detenidos el pasado domingo 15 de febrero y se le trasladó a un hospital para su atención urgente. Por desgracia, a los cuatro días de haber sido internado, perdió la vida.
El gobierno soledense sigue colaborando en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con el o los responsables del hecho que finalmente provocó el deceso del policía municipal.
Fotos: Alberto Martínez/Pulso
Compañeros de Jorge Luis y autoridades municipales destacaron su vocación de servicio y su compromiso con la población soledense durante su trayecto como policía municipal en áreas como Seguridad Vial, Fuerzas Municipales y Paramédicos.
Muere policía herido al cumplir con su deber
Fue agredido por civiles el domingo pasado en el Camino a Cerro de San Pedro
