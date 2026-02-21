Dan último adiós a policía fallecido al cumplir su deber

Este sábado, integrantes de diversas corporaciones de Seguridad Pública y Protección Civil de Soledad participaron en un homenaje al cuerpo del agente de la Guardia Civil, Jorge Luis Olvera Pérez, quien falleció el jueves pasado a causa de lesiones por arma de fuego, recibidas en el cumplimiento de su labor policial.

Personal de la propia Guardia Civil, así como del Sistema Municipal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, a bordo de sus respectivas unidades, siguieron al compañero fallecido y a sus familiares por vialidades principales de Soledad de Graciano Sánchez a manera de homenaje.

Olvera Pérez, junto con otro agente de la misma corporación, fue baleado en el Camino a Cerro de San Pedro por sujetos hasta ahora no detenidos el pasado domingo 15 de febrero y se le trasladó a un hospital para su atención urgente. Por desgracia, a los cuatro días de haber sido internado, perdió la vida.

El gobierno soledense sigue colaborando en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con el o los responsables del hecho que finalmente provocó el deceso del policía municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: Alberto Martínez/Pulso

Compañeros de Jorge Luis y autoridades municipales destacaron su vocación de servicio y su compromiso con la población soledense durante su trayecto como policía municipal en áreas como Seguridad Vial, Fuerzas Municipales y Paramédicos.