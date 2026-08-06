Dejan en prisión a un presunto asaltante huasteco

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TAMAZUNCHALE.- Un hombre señalado de asaltar a un transeúnte hace unos meses fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que agentes del Ministerio Público adscritos a la Delegación Sexta obtuvieron la vinculación a proceso de Andrés "N", por su probable responsabilidad en los delitos de asalto y lesiones calificadas.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en enero de 2026, cuando la víctima se trasladaba en su vehículo y fue interceptada en la carretera Tezontla–El Palmito, donde presuntamente el ahora imputado la agredió físicamente para despojarla de sus pertenencias.

Durante la audiencia inicial, personal de la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes para que el Juez de Control resolviera vincular a proceso al imputado por los delitos señalados y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, el Juez impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que Andrés "N" permanecerá interno en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región mientras continúa el proceso penal en su contra.

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