Desarman a sujetos en calles de Soledad
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Dos sujetos armados fueron sorprendidos en calles de Soledad, por oficiales de la Guardia Civil Municipal del municipio, quienes llevaron a cabo la detención y puesta a disposición ante la autoridad investigadora de Gael "N", de 18 años, y Oscar, "N" de 55 años, por su probable participación en los delitos de portación de arma prohibida.
La detención de Gael "N" se llevó a cabo en la colonia Genovevo Rivas Guillén, durante recorridos de patrullaje en la zona, cuando oficiales lo detectaron cometiendo una falta administrativa, y durante la inspección protocolaria se le localizó una pistola deportiva.
De igual manera, en la colonia Nueva Foresta, Oscar "N" fue observado cometiendo una falta administrativa, y al ser abordado por los oficiales detectaron que el sujeto manipulaba un arma blanca, misma que quedó asegurada.
Por lo anterior, ambas quedaron detenidas y fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y, para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, que serían presentadas ante la Fiscalía General del Estado, junto con las armas aseguradas.
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