Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Ciudad del Maíz

Una acción operativa y de inteligencia desarrollada por los efectivos de la Guardia Civil Estatal (GCE), permitió la ubicación de cinco cámaras de videovigilancia clandestina.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los aparatos fueron localizados en diferentes ubicaciones del municipio de Ciudad del Maíz, donde presumiblemente eran utilizados para el monitoreo de cuerpos de seguridad.

En Ciudad del Maíz, recientemente se registró un ataque armado contra una patrulla de la Policía Municipal, que dejó como saldo la muerte de un oficial.

Laurencio Flores, falleció la madrugada del sábado en cumplimiento de su deber, luego de que la unidad en la que viajaba fuera baleada por un grupo de civiles armados.