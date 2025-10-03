Detalla SSPC secuestro y muerte de joven de 20 años en Aguaje

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Estado, Jesús Juárez Hernández, ofreció detalles del secuestro y la muerte de un joven de 20 años ayer en el fraccionamiento El Aguaje, al sur de la capital.

Precisó que fueron testigos y familiares del hombre los que reportaron el suceso al 911, razón por la que se desplegó un operativo de búsqueda.

Indicó que en la denuncia se ofrecieron datos del vehículo donde cuatro menores fueron los que perpetraron el delito.

Juárez Hernández describió que en el momento de la detención de los presuntos responsables y el aseguramiento del vehículo, ya no se encontraba la víctima, misma que fue localizada en un predio de zona industrial, pero con lesiones que le provocaron que perdiera la vida.

Los cuatro detenidos, señaló, ya están a disposición del Ministerio Público.

LOS HECHOS

En un boletín informativo, la Guardia Civil Estatal, informó que atendieron un reporte recibido a través del sistema de emergencias 911, relacionado con la privación ilegal de la libertad de una persona en el fraccionamiento El Aguaje, en el sur la capital potosina, procediendo a detener a cuatro presuntos implicados.

Los menores detenidos, habrían abordado a la víctima y lo subieron a un vehículo color gris, por lo que al generase la alerta se implementó un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar un automóvil Mazda en la calle Prolongación Salk y Eje 122.

En el lugar, fueron detenidos los presuntos junto con un arma de balines con apariencia de arma de fuego; la víctima ya no se encontraba dentro del vehículo, por lo que se amplió el operativo de búsqueda.

La víctima fue localizado al fondo de un barranco tras huir de sus captores, presentaba diversas lesiones y minutos más tarde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Los cuatro menores detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, como probables responsables de la privación ilegal de la libertad y las lesiones ocasionadas a la víctima.