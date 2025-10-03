Raudo auto choca y vuelca en P. Norte

Un automóvil que circulaba a alta velocidad por el Anillo Periférico Norte, sufrió aparatosa volcadura a la altura del puente de Peñasco, en donde luego de impactarse contra un poste de señalética acabó con con las llantas hacia arriba pero por suerte no hubo lesionados graves.

El hecho ocurrió antes de las tres de la tarde de este jueves, cuando el automóvil Volkswagen Golf de color gris, circulaba a alta velocidad sobre el Periférico en dirección de la carretera a Matehuala hacia la de Zacatecas. Al aproximarse al citado puente, el conductor perdió el control del volante cuando intentó tomar por la lateral y así chocó el lado izquierdo de del carro contra un poste metálico de señalética de destino, para finalmente volcar y quedar sobre su toldo.

Luego del percance, al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud Estatal, quienes revisaron a los dos ocupantes que solamente resultaron con golpes leves y no ameritaban traslado al hospital. Oficiales de Guardia Civil Estatal, División Caminos tomaron conocimiento del accidente y se ordenó el traslado del carro a una pensión, en donde quedaría depositado hasta que se cubran los daños causados al poste metálico.