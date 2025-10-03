logo pulso
Con armas prohibidas, encierran a vándalos

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
Con armas prohibidas, encierran a vándalos

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por portación de arma prohibida, esto mediante dispositivos de seguridad en las distintas colonias.

Cuando los agentes transitaban sobre Avenida del Valle, en la colonia El Refugio, vieron a un sujeto que cometía faltas administrativas por lo que se acercaron a entrevistarlo y se identificó como Carlos “N” de 47 años, encontrándole un machete.

Jesús “N” de 32 años fue ubicado por los policías soledenses en la avenida Santo Tomás, en la colonia del mismo nombre, cuando cometía faltas administrativas, localizándole un cuchillo.

Por último, en la calle Juan Bustamante, los policías tuvieron contacto con quien dijo llamarse Bryan “N” de 28 años, cuando cometía faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole una navaja en su poder.

A los tres se les informó que serían detenidos por portación de arma prohibida además se les dio lectura de su carta de derechos. Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

