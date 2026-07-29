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Seguridad

Detectan con "cachimba" a objetivo prioritario

Por Redacción

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Detectan con "cachimba" a objetivo prioritario
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      Un sujeto que tripulaba una motocicleta con reporte de robo y portar un arma de fuego hechiza, fue asegurado por policías de la Guardia Municipal de Soledad en la colonia La Virgen y resultó que tiene un amplio historial delictivo, por lo que se le considera objetivo prioritario.

      De acuerdo a los hechos, este martes al mediodía los elementos policiales realizaban un recorrido de seguridad por calles de la mencionada colonia, en donde detectaron una motocicleta que no traía placa de circulación y el conductor tampoco portaba casco protector.

      Los agentes municipales le marcaron el alto y al momento de verificar la propiedad de la moto, el individuo amenazó a los agentes con un arma de fuego conocida como "cachimba" y comenzó a resistirse al arresto.

      Ante esto se procedió a su detención y en las investigaciones iniciales se estableció que cuenta con un amplio historial de ilícitos, el más reciente en la colonia Santa Mónica donde también tripulaba una motocicleta con reporte de robo.

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      El presunto delincuente fue llevado a la Comandancia Municipal, donde se lleva a cabo el procedimiento para su entrega a las autoridades correspondientes de justicia.

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